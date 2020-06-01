Мужчина с пакетом угрожает взорвать мост в Киеве

В Киеве полиция оцепила мост Метро из-за угрозы неизвестного мужчины подорвать конструкцию. В районе моста скопились километровые пробки.

По предварительным данным, около 13:40 на телефон экстренных служб позвонил неизвестны и сообщил о намерении подорвать мост Метро. Движение поездов на красной ветке метрополитена украинской столицы было частично прекращено.

По данным очевидцев, посреди моста стоит белая легковушка, а рядом с ней мужчина с пакетом в руке. О его требованиях ничего не сообщается. К месту стянуты десятки полицейских и сотрудников спецподразделений.