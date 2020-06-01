В Чувашии скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава

В Чувашии сегодня скончался митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава. Ему было 89 лет. Причиной смерти названа двусторонняя пневмония, передает ГТРК "Чувашия". Организацией похорон митрополита Варнавы займется специально созданная по поручению врио главы Чувашии правительственная комиссия.

До последнего дня своего земного существования владыка оставался верен своей пастве. Он был необычайно почитаем и любим верующими. Уже при жизни митрополита Варнаву считали святым в монастырях Афона и в Иерусалиме. Долгое время он служил в Троице-Сергиевой Лавре, поддерживал паству в годы гонений. С 1976 года возглавил Чебоксарскую епархию, ставшую затем митрополией. Именно при нем здесь появилось более двухсот приходов, восстановили семь монастырей.

Свои соболезнования по поводу кончины митрополита выразил врио главы республики Олег Николаев. В том числе, именно благодаря владыке Варнаве Чувашия всегда оставалась регионом, где царил межнациональный мир и межконфессиональное согласие, отметил губернатор. Митрополит — обладатель первого в истории республики ордена "За заслуги перед Чувашской Республикой". В сердцах жителей республики навсегда останется его светлый образ, сказал Олег Николаев.