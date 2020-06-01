Китайские авиакомпании прибегают к краткосрочному долгу на фоне пандемии

Крупные китайские авиакомпании прибегают к краткосрочному финансированию, чтобы остаться на плаву, после того как пандемия коронавируса ударила по их доходам, пишет South China Morning Post.

Ожидается, что долговая нагрузка среди перевозчиков во всем мире вырастет на 28% к концу этого года, поскольку ограничения, введенные для борьбы с коронавирусом, резко снизили спрос на авиаперевозки.

Три крупнейшие авиакомпании материкового Китая — Air China, China Eastern Airlines и China Southern Airlines — и их материнские компании выпустили краткосрочные облигации на беспрецедентную сумму 90,5 миллиарда юаней ($12,7 миллиарда) с 23 января.

China Eastern Airlines и ее материнская компания выпустили сверхкраткосрочные коммерческие бумаги, срок погашения которых обычно составляет девять месяцев или меньше, на сумму 47,7 миллиарда юаней. Это самая большая сумма среди трех крупнейших авиакомпаний за этот период. Купоны для большинства этих бумаг были значительно ниже 2%, за исключением бумаг со сроком погашения 269 дней на 2,7 миллиарда юаней с купоном 2,14%.

Три крупнейших китайских перевозчика в I квартале зафиксировали максимальные квартальные убытки со времен мирового финансового кризиса. По данным Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), в этом году они, как ожидается, потеряют $314 миллиардов дохода.

Влияние пандемии COVID-19 на мировые воздушные перевозки, вероятно, будет ощущаться еще несколько лет. По оценкам IATA, пассажиропоток не восстановится до докризисного уровня по крайней мере до 2023 года.