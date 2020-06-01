Китай резко увеличит покупку нефти из России

Поставки нефти в Китай из России в мае снизились на 16%, но в июне по сравнению с маем вырастут на 27%, следует из сообщения трубопроводного госоператора "Транснефть".

В Китай поставки нефти из России снизились на 16% до 3,04 миллиона с 3,6 миллиона тонн в мае 2019 года. Но согласно заявкам поставка нефти в Китай в июне по сравнению с маем вырастет на 27% до 3,87 миллиона тонн, по сравнению с июнем 2019 года — на 1 миллион тонн.

Китай стремится воспользоваться низкими ценами на нефть, закупая большие партии на фоне восстановления спроса в стране. При этом китайская экономика, вторая в мире после США, быстрее остальных восстанавливается и требует все больше топлива.

В целом экспорт российской нефти через систему "Транснефти", российского трубопроводного госоператора страны, в мае снизился на 15% по сравнению с маем 2019 года, или с 16,1 миллиона до 13,7 миллиона тонн нефти. Такой объем экспорта планируется и в июне.

Россия в апреле отобрала лидерство у Саудовской Аравии по поставкам нефти в Китай, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Китай в апреле увеличил импорт российской нефти на 18% в годовом выражении до 7,2 миллиона тонн, или 1,75 миллиона баррелей в сутки. В марте объем импорта составлял 1,66 миллиона баррелей в сутки, в апреле 2019 года — 1,49 миллиона баррелей в сутки.

Поставки нефти из Саудовской Аравии в Китай в апреле сократились до 1,26 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 1,7 миллиона баррелей в сутки в марте и 1,53 миллиона баррелей в сутки в апреле прошлого года.

Общий объем импорта нефти в Китай в апреле увеличился до 9,84 миллиона баррелей в сутки с 9,68 миллиона баррелей в сутки в марте. Однако импорт был существенно меньше чем 10,64 миллиона баррелей в сутки в апреле 2019 года.

В январе-апреле импорт нефти в Китай вырос на 1,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.