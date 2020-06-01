"Газпром" и греческая Mytilineos заключили контракт на поставку газа до 2030 года

"Газпром экспорт" и греческая Mytilineos S. A. заключили долгосрочный контракт на поставку газа до 2030 года. Компании начали сотрудничать в 2017 году на основе краткосрочных контрактов, сообщает "Газпром".

Контракт предусматривает поставку газа в Грецию и доказывает востребованность российского газа в Европе. В 2019 году Mytilineos S. A. получила 588 миллионов куб. м газа.

Mytilineos S. A. основана в 1990 году, занимается металлургией, строительством "под ключ" объектов электроэнергетики, торговлей электроэнергией и газом в Греции. Акции компании представлены на Афинской бирже. Выручка превысила 2,3 миллиарда евро, количество сотрудников — 3380 человек.

