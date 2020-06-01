Железнодорожный мост рухнул под Мурманском во время ремонтных работ

Под Мурманском рухнул железнодорожный мост через реку Кола, одну из опор которого паводком подмыло еще два дня назад. Железнодорожники рассчитывали отремонтировать его, но в понедельник пролет обрушился.

Движение на перегоне между станциями Выходной и Кола сначала было приостановлено, а теперь РЖД ввели запрет на отправку грузов в направлении Мурманска. В результате ЧП никто не пострадал, но правительство региона ввело режим ЧС в Кольском районе. Восемнадцать составов встали в Мурманской области.

Начиная с 30 мая пассажиров поездов дальнего следования доставляют из Мурманска до станции Выходной на автобусах, уже перевезли свыше 1,4 тысячи человек.

Мост через Колу был построен в конце 30-х годов прошлого века. Последний раз ремонтировался в 2014-м. Руководство Октябрьской железной дороги планирует найти на более длинный пролет через мост, который может быть установлен в этом месте без опоры.