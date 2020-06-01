Катар закажет строительство в Южной Корее более 100 СПГ-танкеров

Компания Qatar Petroleum (QP) подписала три соглашения о резервировании мощностей судостроительных предприятий Южной Кореи на постройку более 100 танкеров по перевозке сжиженного природного газа (СПГ).

QP намерена использовать танкеры для перевозки СПГ, производимого в рамках расширения производства на месторождении "Северное" и проектов в США, сообщает QP..

Стоимость сделки составит 70 млрд катарских риалов ($19,23 миллиарда).

Соглашения с "большой тройкой" корейских судостроителей — Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI) — заключены до 2027 года.

Танкеры получат низкооборотные двухтопливные двигатели последнего поколения, которые в качестве топлива используют и СПГ.

Катар увеличивает мощности по добыче и сжижению газа на "Северном", к 2027 году QP выйдет на производство 126 миллионов тонн СПГ в год с нынешних 77 миллионов тонн в год.

QP заключила ранее пятилетний контракт с китайской Oriental Energy на поставку в Китай 600 тысяч тонн СПГ в год. В свою очередь катарская Qatargas Operating Company Limited (Qatargas) подписала соглашение с китайской PetroChina на поставку в Китай 3,4 миллиона тонн СПГ в год.