Социально-экономические последствия пандемии

Глобализация — одна из основных жертв коронавируса. Большинство стран мира теперь сомневаются, что глобальная система и ее институциональные структуры способны эффективно преодолевать масштабные проблемы. Почти никак не отреагировала на пандемию Организация Объединенных Наций (ООН). Не смогла вовремя увидеть опасность и предупредить о вирусе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Международный валютный фонд (МВФ) в свою очередь ничего не сделал для формирования глобального экономического ответа на коронавирусный кризис.

Соединенные Штаты и Китай больше не считают, что глобализация приносит им пользу. Кроме того, они больше не доверяют друг другу. Каждый из них опасается любой зависимости от другого. Еще недавно они были друзьями-конкурентами внутри глобальной системы. Сегодня Америка и Поднебесная обвиняют друг друга в злоупотреблении этой системы.

Регионализация становится как никогда востребована, потому что исчезает глобальное доверие. Национальные государства вновь выступают в качестве гаранта безопасности и благосостояния граждан (эта роль была поставлена под сомнение во время экономической глобализации). Коронавирус хорошо показал недостатки зависимости от глобальной системы и, таким образом, открыл двери хозяйственной самообеспеченности. Острый дефицит медицинского оборудования, за которым в мире развернулась настоящая битва, стала для многих большой неожиданностью. Соединенные Штаты вдруг обнаружили, что 30% непатентованных лекарств импортируются из Индии, которая в свою очередь импортирует 68% сырья из Китая, пишет The National Interest.

С приходом пандемии экономические перспективы крупнейшей экономики мира — Соединенных Штатов — оказались чрезвычайно мрачными. Согласно прогнозу Федеральной резервной системы (ФРС) во II квартале 2020 года американская экономика сократится на 30%, а безработица достигнет 25%. Министерство труда зарегистрировало около 30 миллионов потерянных рабочих мест. Таких цифр не было со времен Великой депрессии 1930-х годов.

Большинство аналитиков ожидают экономического подъема в 2021 году, но это лишь прогноз. Экономические модели, как правило, не учитывают социальные и поведенческие последствия. После коронавируса люди — потребители и компании — не будут вести себя как раньше. Пандемия сильно напугала их, а это значит, что они не будут как прежде тратить деньги.

Бюджетное управление конгресса подсчитало, что коронавирус увеличит дефицит федерального бюджета с 4,9% ВВП в 2019 году до 17,9% в 2020 году. Восстановление экономики снизит его, но лишь до 9,8% ВВП. Столь высокий дефицит негативно отразится на экономике и уменьшит пространство для маневра в экономической политике.

Частно-предпринимательский сектор и, возможно, государственный сектор будут воспринимать онлайн-работу как единственный способ сэкономить. Так, Facebook уже объявила, что в ближайшие десять лет половина из 45 тысяч ее сотрудников будут переведены на дистанционную работу.

Огромные офисные здания стоят дорого отчасти из-за того, что они находятся в центре, где традиционно высокая арендная плата. Штат сотрудников будет сокращен, и многие из тех, кто останется, будут трудиться по краткосрочным контрактам. Это позволит компаниям уменьшить выплаты различных бонусов и отчисления в пенсионный фонд . Однако потребность общества в пенсиях и других социальных пособиях никуда не исчезнет, поэтому данная часть расходов перейдет на плечи государства, которое уже испытывает трудности с финансированием этих программ.

Совершенно очевидно, что после пандемии во всех сферах жизни будет сокращаться межчеловеческий контакт. Как изменится доверие граждан к правительству и государственным структурам, если личный контакт, который так важен при формировании мнения, все чаще будет заменяться цифровым контактом?

Образование в значительной степени зависит от педагогики, но можно ли поддерживать связь учитель-ученик на каждом уровне с помощью цифровых контактов? При обучении в классной комнате реакция класса и язык тела дают учителю информацию о том, насколько хорошо он передает знания не только отдельному ученику, но и всему классу.

В общественной жизни будет меньше межчеловеческих отношений и больше цифровых контактов. Следующим шагом может стать внедрение искусственного интеллекта, постепенно устраняющего человеческий элемент в процессе принятия решений. Страшно представить, но в скором будущем принимать решения по различным вопросам жизни человека будет исключительно "машина". Почти наверняка в таком обществе будет меньше солидарности, меньше сочувствия и меньше любви к ближнему: цифровая система не способна учитывать человеческие чувства.

Наше общество сталкивается с жестокими и радикальными изменениями, которые можно сравнить лишь с теми, что произошли во время Промышленной революции. Эти изменения произошли бы в любом случае, но коронавирус стал катализатором. Может быть, через сто или двести лет историки скажут, что эти изменения были важнее самой пандемии коронавируса.