Самолет UTair с 50 пассажирами вернулся в Сургут сразу после вылета

Неубранная стойка шасси стала причиной возврата в Сургут направлявшегося в Тюмень самолета авиакомпании UTair. Лайнер благополучно приземлился, никто из 50 пассажиров не пострадал.

Воздушное судно ATR-72 поднялось в воздух в 18:40 по местном времени (16:40 по Москве), но экипаж практически тут же принял решение вернуться, так как у с самолета не убралась стойка шасси.

Посадка прошла штатно. Когда пассажиры отправятся к месту назначения, остается неизвестным, но в 20:15 по местному времени в Тюмень должен был вылететь еще один борт UTair.