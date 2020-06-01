В доме на Кирочной будут демонтированы все уцелевшие балконы

Власти Петербурга решили демонтировать все балконы в доме на Кирочной. Там в конце мая произошло обрушение четырех балконов. Эксперты заявили, что их конструкция далека от капитальной.

Как информирует ГТРК "Санкт-Петербург", накануне строители установили леса и затянули дом защитной сеткой. Затем под каждым балконом установят специальный подпор, чтобы разбирать конструкцию по кирпичикам и в порядке очереди. Такой осторожный демонтаж позволит избежать повреждений фасада здания.

Напомним, четыре балкона жилого дома, расположенного на Кирочной улице, обрушились 26 мая. Обломки упали на мостовую, при этом остатки балконов почти вертикально повисли вдоль строения. Аварийный участок был перекрыт. Рабочие в кратчайшие сроки устранили последствия обрушения. По информации очевидцев, в результате происшествия никто не пострадал.