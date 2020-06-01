Стадион "Краснодара" признан болельщиками лучшим в премьер-лиге

Российская премьер-лига подвела итоги голосования за звание лучшего стадиона чемпионата России. По итогам опроса болельщиков таковым был назван стадион футбольного клуба "Краснодар".



В финальном голосовании стадиону "быков" противостояла санкт-петербургская "Газпром Арена", на которой выступает "Зенит". Как сообщает официальный Twitter-аккаунт РПЛ, "Краснодар" набрал 57 процентов голосов респондентов.



Напомним, что краснодарская арена вмещает свыше 35 тысяч зрителей. Она была открыта в 2016 году. Ее основным отличием от остальных стадионов России является медиаэкран, который опоясывает арену по всему ее периметру. Стадион имеет четвертую, высшую категорию УЕФА.