Коронавирус, нефть, G7, космос: Путин и Трамп обсудили ряд тем

Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с главой США Дональдом Трампом ряд важных тем.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировала пресс-служба Кремля.

Президенты отметили важность активизации российско-американского диалога в области стратегической стабильности и мер доверия в военной сфере.

Трамп рассказал Путину о своей идее — проведения саммита G7 с возможным приглашением лидеров России, Австралии, Индии и Южной Кореи.

Оба лидеры обсудили нефтяную тему, констатировав, что соглашение ОПЕК+ ведёт к восстановлению спроса и стабилизации цен.

Президенты также обменялись мнениями о принимаемых в обеих странах мерах по борьбе с коронавирусом. Путин выразил признательность Вашингтону в связи с поставкой в Россию американских аппаратов искусственной вентиляции легких, а также поздравил Трампа с успешным запуском космического корабля Crew Dragon.