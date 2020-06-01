Renault раскрыла все цены и комплектации нового Kaptur

Renault назвала все российские цены и комплектации нового кроссовера Kaptur и открыла прием заказов. Продажи стартуют в середине июня.

После серьезной модернизации Kaptur примерил на себя элементы платформы от "Арканы", получил измененный интерьер и новые арегаты, о чем мы уже подробно рассказывали.

Для нового Renault Kaptur предложены комплектации Life, Drive, Style, а также лимитированная серия Edition One. Базовая версия Life с бензиновым двигателем 1,6 л (114 л.с.), передним приводом, 5-МКПП (от 1 020 000 рублей без опций) или вариатором CVT-X-Tronic (от 1 075 000 рублей) уже имеет кондиционер, литые 16-дюймовые диски, cветодиодные дневные ходовые огни и задние фонари, бесключевой доступ и кнопку запуска двигателя, а также дистанционный запуск двигателя, электроусилитель руля переменной производительности, регулировку рулевой колонки по высоте и вылету, аудиосистему с поддержкой Bluetooth и

центральную консоль со сдвижным подлокотником.

После обновления Renault Kaptur получил бензиновый турбомотор TCe 150 (объем 1,33 л и 150 л.с.) в паре с вариатором. Этот силовой агрегат доступен с комплектации Drive ценой от 1 260 000 рублей за версию 4х2 и от 1 335 000 рублей - за полноприводный вариант. В дополнение к базовому оборудованию комплектация Drive (от 1 100 000 рублей за мотор 1,6 л и 5-МКПП, от 1 155 000 рублей за мотор 1,6 и вариатор) предлагает литые двуцветные колеса, глянцевые элементы в отделке интерьера, круиз-контроль с ограничителем скорости, подогрев передних сидений, электропривод складывания зеркал, аудиосистему Radio Connect.

Комплектация Style (от 1 235 000) имеет хромированную решетку радиатора, двухцветную окраску кузова, 17-дюймовые диски Steppe в двухцветном исполнении и комбинированную кожаную обивку, климат-контроль, подогрев руля и передних кресел. В версиях с двигателем TCe 150 - LED-фары и атмосферную подсветку салона. Автомобиль оснащается мультимедийной системой Easy Link и камерой заднего вида, а в качестве дополнительных опций доступны системы камер кругового обзора, контроля слепых зон и т.д.

С 21 мая специально для первых покупателей был открыт онлайн-предзаказ на топовую версию модели - максимально оснащенную лимитированную серию Edition One с турбомотором по цене 1 440 000 рублей за версию 4х2 и 1 515 000 рублей за версию 4x4.