Huawei запасла американские чипы на два года вперед

Китайский производитель электроники — компания Huawei — потратил более $23 миллиардов, чтобы создать запасы "основных компонентов" в качестве контрмеры американским торговым санкциям. Запасы обеспечат опального вендора чипами как минимум на полтора-два года. Но даже при достаточном количестве чипов Huawei может не выдержать натиска США.

По данным отраслевых источников, на которые ссылается Nikkei Asian Review, запасы Huawei начала создавать еще в конце 2018 года. В то время в компании говорили, что "шокированы и удивлены" "необоснованными и бессмысленными" обвинениями, выдвинутыми против них. Теперь же у Huawei есть все основания для заначки на черный день, так как ситуация для китайского вендора осложнилась новыми ограничительными мерами.

До недавнего времени запрет распространялся на софт для потребительских устройств: ограничения касались использования Android и других сервисов Google на смартфонах Huawei. Теперь согласно новым экспортным правилам любому производителю полупроводников, использующему американское оборудование, запрещено поставлять продукцию Huawei без разрешения правительства США.

Huawei разрабатывает чипы сама, но производит их у других компаний. Ранее производственным партнером была тайваньская TSMC. По итогам 2019 года на заказы Huawei пришлось 14% всех выпущенных ею микросхем, что сделало Huawei одним из основных клиентов TSMC.

Однако новые экспортные правила означают, что даже неамериканские производители чипов, использующие американские технологии изготовления чипов, должны будут подать заявку на получение лицензии до отправки чипов в компанию Huawei или ее 114 дочерних компаний, включая компанию по проектированию чипов HiSilicon.

Этот шаг еще раз ставит Huawei в центр плана США по препятствованию технологическому доминированию Китая, так как администрация Трампа и законодатели выражают обеспокоенность тем, что зависимость Америки от Китая в критических технологиях может поставить под угрозу национальную безопасность страны.

В то время как производители микросхем памяти не подпадают под ограничения правительства США, Huawei опасается, что администрация Трампа может расширить свои ограничения позже, говорится в сообщении Korea Economic Daily. Так как две южнокорейские компании поставляют более 70% чипов памяти DRAM по всему миру, включение их в новые ограничительные списки США поставит под угрозу выживание Huawei.

Huawei производит не только смартфоны, но и серверное оборудование, компоненты сетевой инфраструктуры. Большую часть накопленных чипов составляют серверные процессоры Intel и AMD, а также ПЛИС от Xilinx. К сожалению для Huawei, большая часть запасов, вероятно, уже устарела. В последнее время количество серверных процессоров удвоилось, и PCIe 4.0 неуклонно расширяется. Однако с программируемыми вентильными матрицами ситуация еще хуже: это очень специализированные процессоры, которые часто настраиваются под нужды клиента. Такие компоненты Huawei использует в базовых станциях и прочем телекоммуникационном оборудовании.

Сообщается, что Huawei не смогла купить большую часть своих запасов напрямую, поэтому приобретала компоненты у ретейлеров и других третьих сторон, что привело к росту цен и отсутствию поддержки контрактника: Huawei не сможет эффективно решать проблемы или получать компенсацию за дефектное оборудование, а также обновлять программное обеспечение, которое, получается, привязано к тем процессорам, что были куплены.

В качестве необходимого противодействия ограничениям, введенным США, компания Huawei вновь сосредоточилась на разработке собственного аппаратного обеспечения. Дочерняя компания HiSilicon работает над собственными CPU, GPU, FPGA, модемами и десятками других специализированных чипов, но легко предположить, что они не будут готовы в качестве запасных частей в краткосрочной перспективе.