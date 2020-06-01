Алина Загитова возвращается: второго июня фигуристка приступит к тренировкам

Олимпийская чемпионка Пхенчхана по фигурному катанию Алина Загитова объявила о том, что возвращается в тренировочный процесс. Второго июня фигуристка присоединится к сборной России на подмосковной базе в Новогорске.



"Настроение прекрасное! Я в первый раз пришла в зал. У меня были обычные тренировки в домашних условиях, поэтому для меня большая радость, что я пришла в зал. Тут другая атмосфера, — признается Алина, интервью которой приведено на ее фан-странице в Instagram. — Было тяжело. Но завтра я еду в Новогорск, где у меня начинаются полноценные тренировки, чему я очень рада".



Напомним, что Загитова присоединится к своим партнерам по сборной России, которые уже находятся на учебно-тренировочной базе. Сообщалось, что Алина приедет чуть позже остальных.