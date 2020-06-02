Аргентина пытается избежать дефолта

Буэнос-Айрес пытается не допустить дефолта по кредитам и договориться с иностранными кредиторами о реструктуризации долга. Аргентинские власти продлили срок действия предложения, сделанного им, до 12 июня.

В апреле министерство экономики страны представило план по урегулированию долга перед международными кредиторами. Речь идет в общей сложности о 68,8 миллиардах долларов. План предусматривал списание 5,4% основной суммы – это $3,6 млрд и 62% процентов, составляющих $37,9 млрд. А также трехлетний льготный период. Однако держатели долга таким предложением не заинтересовались.

22 мая Аргентина фактически оказалась в ситуации дефолта, не выплатив международным кредиторам $503 млн. Тогда Буэнос-Айрес заявил, что продлевает переговоры до 2 июня. Теперь же в минэкономики латиноамериканской страны утверждают, что получили ряд предложений от держателей ценных бумаг и работают над финальными поправками.

“С учетом заявления экспертов Международного валютного фонда (МВФ) от 1 июня республика рассматривает возможность внести дополнительные изменения в предложение, что максимально увеличит поддержку инвесторов, но не ставя под угрозу достижение устойчивости долга”, – заявили в ведомстве, добавив, что позиции сторон продолжают сближаться, однако нужно преодолеть еще значительную часть пути.

“Не стоит спешить, чтобы заключить соглашение, которое не подходит Аргентине”, – заявили в министерстве.