Разговор о нефти: лидеры обсудили ситуацию перед встречей ОПЕК+

Президент Владимир Путин и президент США провели телефонный разговор, в котором обсудили ситуацию на рынке нефти. Разговор состоялся всего за несколько дней до встречи министров в рамках ОПЕК+. Инициатива исходила от американской стороны.

Напомним, перед заключением сделки в апреле, лидеры двух стран также провели телефонный разговор и фактически инициировали сокращение добычи.

США, к слову, не являются участником сделки, но все же снижают добычу. От максимумов она сократилась уже примерно на 1,5 миллиона баррелей в сутки.

Неделей ранее российский лидер впервые за три месяца, как сообщается, провел разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бен Сальманом.

Сейчас ключевой вопрос для рынка – согласится ли России продлить квоты еще на какое-то время. Условия сделки предполагали постепенное восстановление добычи с июля.

Сам факт диалога лидеров крупнейших нефтедобывающих стран дает сигнал к тому, что компромисс будет найден. И котировки пока продолжают расти.

Однако различные СМИ продолжают подогревать интерес, сообщая, в частности, что саудиты грозят снова обвалить цены, если Россия не пойдет на продление периода сокращения добычи.

Вместе с тем, для всех очевидно, что низкие цены на нефть не выгодны никому. От них страдают и Россия, и Саудовская Аравия и даже Штаты, хотя и в меньшей степени.