Boeing подал иск против Embraer

Американский концерн Boeing подал арбитражный иск к Embraer, сделка по созданию СП с которой сорвалась. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на бразильского авиапроизводителя.

Ранее последний подал арбитражный иск к американской корпорации в связи с тем, что он в конце апреля аннулировал соглашение о создании СП на $4,2 млрд. В свою очередь аэрокосмический концерн заявил о том, что его бразильский партнер не выполнил условия сделки.

Как писали ранее Вести.ру, Boeing и Embraer планировали создать одно СП для продвижения военно-транспортного самолета C-390 Millennium и еще одно — для производства и обслуживания пассажирских самолетов. Вклад американской стороны оценивался в $4,2 млрд. За эти деньги она получала долю в 80% в совместной предприятии. По сути же, Boeing покупал подразделение Embraer по производству гражданских самолетов.

Стороны согласовали условия сделки еще в 2018 году, а затем долго ждали разрешения всех соответствующих регуляторов. В том числе – Еврокомиссии, которая опасалась, что сделка нанесет урон конкуренции на рынке коммерческих судов.

Как сообщает ТАСС, после того как сделка сорвалась, президент Бразилии не исключил того, что национальный авиапроизводитель будет искать нового партнера. Причем пресса, ссылаясь на собственные источники, сообщала, что сотрудничеством интересуются Китайская корпорация коммерческой авиации, а также российская корпорация “Иркут”. Однако в Embraer агентству эту информацию не подтвердили, сообщив, что переговоров с упомянутыми компаниями не ведут.