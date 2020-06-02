10 самых красивых национальных парков России

По всей стране постепенно снимают ограничения режима самоизоляции, и даже в регионах со сложной эпидемиологической обстановкой людям разрешают выходить на прогулку, при этом соблюдая правила безопасности.

Несомненно, после ослабления режима самоизоляции многие люди отправятся на прогулку в ближайший парк или лес, так как там проще соблюдать правила безопасности, да и прогулки на природе будут полезны всем, кто находился дома в течение длительного срока.

Эксперты российского сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru опросили пользователей соцсетей и выяснили, какие национальные парки считаются самыми красивыми для прогулок.

Ниже мы расскажем о них подробнее.

1. Ливадийский парк в Ялте

На первом месте – Ливадийский парк в Ялте: за него проголосовали 32,79% опрошенных. Площадь парка — 47,5 га.

В парке расположены несколько фонтанов (в том числе фонтан "Ливадия", украшенный арабской вязью) и 80-метровая пергола, увитая розами, виноградом и глициниями.

2. Катунский заповедник в Горном Алтае

За Катунский заповедник проголосовали 11,48% опрошенных. Это государственный природный заповедник, в январе 2000 года получивший статус биосферного.

Территория Катунского и Алтайского заповедников внесена в список Всемирного культурного и природного наследия ЮНЕСКО под названием "Золотые горы Алтая".

3. Сочинский национальный парк в Краснодарском крае

За Сочинский национальный парк проголосовали 11,48% опрошенных. Сочинский национальный парк стал одним из первых национальных парков России.

Большую часть территории парка занимают горы, разделенные речными долинами. Предгорная зона занимает узкую полоску вдоль Черного моря. По территории парка протекают около 40 рек и ручьев Черноморского бассейна.

4. “Приэльбрусье” в Кабардино-Балкарии

На четвертом месте оказался парк “Приэльбрусье”, за который проголосовали 9,84% опрошенных. На территории национального парка расположены 23 рекреационных учреждения, где в сезон могут отдохнуть около 5 тысяч человек. Плановый туризм в основном осуществляется под эгидой Эльбрусского совета по туризму и экскурсиям. Экскурсии проводятся по 16 тематическим маршрутам.

5. “Паанаярви” в Карелии

За парк “Паанаярви” отдали голоса 9,84% опрошенных. Национальный парк расположен вблизи Северного полярного круга. Территория парка подразделяется на 5 функциональных зон с различным режимом охраны и использования. На территории парка имеется несколько гор, входящих в десятку самых высоких в Карелии.

6. “Куршская коса” в Калининградской области

За "Куршскую косу" проголосовали 8,2% опрошенных, в нашем рейтинге этот парк на шестом месте. В 2000 году Куршская коса включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благоприятные климатические условия позволяют отдыхать на Куршской косе в период с мая по ноябрь.

7. Приокско-Террасный заповедник в Подмосковье

Приокско-Террасный заповедник расположен на левом берегу Оки, в Серпуховском районе Московской области. За него проголосовали 6,56% опрошенных, и в нашем рейтинге он занимает седьмое место. Это единственный государственный природный заповедник на территории Московской области. Входит во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО. Получил статус биосферного заповедника .

8. “Ленские столбы” в Якутии

Национальный парк "Ленские столбы" — геологическое образование и одноименный национальный парк в Якутии, на берегу реки Лены. За него отдали голоса 4,92% опрошенных. "Ленские столбы" представляют собой тянущийся на многие километры комплекс вертикально вытянутых скал, причудливо громоздящихся вдоль берега Лены, глубокой долиной прорезающей Приленское плато. Также являются объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.

9. “Таганай” в Челябинской области

На девятом месте – национальный парк Таганай, за который проголосовали 3,28% опрошенных. Общая площадь парка составляет 56,8 тысячи га. На территории национального парка имеется ряд уникальных географических объектов.

10. “Черные земли” в Калмыкии

Замыкает десятку лидеров заповедник "Черные земли", за который проголосовали 1,64% опрошенных. Заповедник "Черные земли" — это единственный в России полигон для изучения степных, полупустынных и пустынных ландшафтов, а также охраны и изучения калмыцкой популяции сайгака. Заповедник получил официальный биосферный статус ЮНЕСКО 3 декабря 1993 года.