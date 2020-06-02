В Оренбургской области пропал трехлетний мальчик

В Оренбургской области полиция, МЧС и волонтеры и местные жители ищут трехлетнего мальчика, ушедшего из дома, передает ТАСС.

Как сообщили в УМВД России по региону, ЧП произошло в городе Кувандык вечером в понедельник.

Ребенок вышел из дома по улице Кирпичный завод. В поисках мальчика участвуют более 70 человек. Его ищут кинологи со служебно-розыскными собаками в лесу, проверяются заброшенные здания и подвалы, задействован квадрокоптер.

Мальчик худощавого телосложения с короткими светлыми волосами, рост 98 см, одет в синюю футболку, серые шорты и бейсболку.