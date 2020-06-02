ЦБ Китая будет выкупать кредиты у банков для поддержки кредитования малого бизнеса

Центральный банк Китая временно выкупит кредиты, выданные малому бизнесу некоторыми местными банками, чтобы стимулировать кредитование реальной экономики, пишет Bloomberg.

План предусматривает использование 400 миллиардов юаней ($56 миллиардов) из отдельной программы для покупки 40% необеспеченных кредитов малым и средним фирмам со сроком погашения не менее шести месяцев, сообщил Народный банк Китая.

Коммерческие кредиторы должны будут выкупить кредиты обратно через год. Кредиторы будут продолжать получать процентные платежи от заемщика, при этом центробанк не будет брать на себя кредитные риски. Этот план может увеличить необеспеченные кредиты банков малому бизнесу на 1 триллион юаней.

Компании, получающие кредиты в рамках этой программы, должны будут обеспечить сохранение рабочих мест.

ЦБ Китая также объявил в понедельник, что малым компаниям будет разрешено отсрочить погашение кредитов до марта 2021 года. В совокупности эти две меру помогут увеличить объем кредитования реального сектора экономики.

Экономика Китая, вторая по величине в мире, в первом квартале сократилась на 6,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Из-за неопределенности в отношении воздействия пандемии Китай решил не устанавливать целевой показатель экономического роста на 2020 год.