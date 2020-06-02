Число выздоровевших от коронавируса в Москве приближается к 90 тысячам

В Москве за последние сутки выписались из больниц еще 6030 пациентов, вылечившихся от коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число выздоровевших от инфекции увеличилось до 88269 человек. Эти данные сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что для подтверждения отсутствия у человека заболевания врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают рекомендации. Также выздоровевшим пациентам предлагают стать донорами плазмы. Ее применяют при тяжелом течении заболевания.

Также за минувшие сутки от COVID-19 в Москве скончался 71 человек, а общее число жертв инфекции достигло 2624.

Между тем министерство обороны сообщило, что приступает к клиническим испытаниям вакцины. Ее будут испытывать на 50 добровольцах из числа военнослужащих. Их набирали по всей стране.