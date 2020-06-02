Доллар опустился ниже 69 рублей впервые с начала марта

Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. При этом курс доллара опустился ниже отметки 69 руб. впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.

Первые сделки по доллару прошли на ЕТС по 68,9-69,03 руб. По итогам первой минуты торгов курс американской валюты оказался на отметке 68,96 руб. — это на 16,5 коп. ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро составил 76,64 руб., опустившись на 30,25 коп. относительно отметки предыдущего закрытия.

Стоимость бивалютной корзины уменьшилась на 22,77 коп. до 72,42 руб.

Цены на нефть выросли во вторник в ожидании министерской встречи ОПЕК+, которая, как ожидается, состоится позднее на этой неделе.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть марки Brent к 10:01 мск выросла на 1,1% и составила $38,73 за баррель.

Цена контрактов на нефть WTI с поставкой в июле повысилась на 0,8% до $35,73 за баррель.