В России появятся новые автомобильные номера

В ГИБДД, похоже, заканчивается запас автомобильных номеров, поэтому ведомство начнет выдавать регистрационные знаки с другими обозначениями. На самом деле, сам формат автономеров не изменится, но появятся новые региональные коды.

Об утверждении приказа МВД о назначении трехзначных кодов для отдельных регионов и новых доступных цифр сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительном ведомстве.

По старым правилам трехзначный код региона мог начинаться только с цифр 1 или 7. Однако проблема в том, что количества комбинаций становится недостаточно - например, в Москве сейчас выдают номера с кодами 777 и 799, запаса которых хватит на пару лет.

Теперь все изменится - органы ГИБДД смогут присваивать автовладельцам номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9, чего раньше, не было. И это радикально увеличивает число доступных сочетаний, которых и столице, и регионам теперь хватит очень на долго.

Таким образом, в Москве отныне смогут применяться коды 999, 277. В Санкт-Петербурге потенциально можно будет встретить номера 778, 278. В Алтайском крае - 222, в Свердловской области - 666, Омской - 555, Костромской - 444, Владимирской - 333 и так далее.