Средняя цена нефти Urals упала в январе-мае на 40,9% в годовом выражении до $39,2 за баррель против $66,34 за баррель в январе-мае 2019 г., сообщает Минфин.

В том числе средняя цена в мае составила $31,03 за баррель против $70,93 за баррель в мае 2019 г. В январе-апреле цена снизилась на 37%.

Средняя цена Urals в 2019 г. составила $63,59 за баррель.

Между тем добыча нефти и газового конденсата в России сократилась в январе-мае на 2,6% до 226,48 млн тонн. Среднесуточная добыча составила 10,92 млн баррелей.

В том числе в мае в России добыли 39,7 млн тонн нефти с газовым конденсатом (- 15,5%). Среднесуточная добыча снизилась до 9,39 млн баррелей.