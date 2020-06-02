Коэффициент распространения COVID-19 в России продолжает расти

В России суточный прирост новых заболевших новой коронавирусной инфекцией составил 8,86 тысяч случаев, умерли за сутки 182 пациента, сообщил официальный представитель информационного центра оперштаба Александр Мясников на канале "Россия 24".

С 18 мая прирост держится на одном уровне: от 8,3 до 9,4 тысячи. В понедельник сообщалось о 9000 заболевших, в воскресенье — 9,2, в субботу — 8,9 тысячи. Темп прироста во вторник составил +2,14%. С начала пандемии в России зарегистрирован 423 741 случай коронавирусной инфекции, 5 037 умерших и 186 985 выписанных из больниц (11 108 — за последние сутки).

Общее число выздоровевших 231 719 — каждый третий.

По данным оперштаба, во вторник в Москве зафиксировано 2 286 новых случаев COVID-19 за сутки, умер 71 человек и 6 030 выздоровели.

При этом коэффициент распространения COVID-19 в столице во вторник продолжил расти и составил 1,02 (в понедельник он был равен единице).

По России показатель вырос до 1,06 (в понедельник — 1,04).