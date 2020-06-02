Цены на жилье в Великобритании снизились максимальными темпами с 2009 года

Цены на жилье в Великобритании в прошлом месяце продемонстрировали максимальное снижение со времен мирового финансового кризиса.

Средняя цена на жилье в мае упала на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем и составила 218,902 тысячи фунтов стерлингов ($274,8 тысячи), свидетельствуют данные Nationwide Building Society, одного из крупнейших ипотечных кредиторов Великобритании. Снижение оказалось максимальным с февраля 2009 года.

Рост в годовом выражении в мае замедлился до 1,8% с 3,7% в апреле и был минимальным с декабря.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали снижение показателя на 1% в месячном выражении и рост на 2,8% в годовом.

С 23 марта в Великобритании ввели всеобщий карантин для борьбы с распространением коронавируса, что резко снизило продажи жилья и экономическую активность в целом. После семи недель карантина рынок жилья вновь открылся в середине мая.

По данным Управления по налогам и таможенным сборам Великобритании (HM Revenue and Customs), количество сделок на рынке жилой недвижимости в апреле сократилось на 53% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Nationwide отмечает, что потенциальные покупатели теперь планируют ждать в среднем шесть месяцев, прежде чем выйти на рынок.