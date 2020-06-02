Цены на жилье в Великобритании снизились максимальными темпами с 2009 года

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Вести.Экономика
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Авто.Вести.Ru
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Вести в 20.00Показать все новости
Вести.Регионы
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Коронавирус добрался до Красноярского медуниверситета
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