Баскетбол. ЦСКА усилился центровым сборной Сербии

Пресс-служба московского ЦСКА сообщила о переходе в команду сербского центрового Николы Милутинова. 25-летний баскетболист подписал соглашение с армейцами, рассчитанное на три года.

Милутинов – воспитанник "Хемофарма" из Вршаца. Также играл за белградский "Партизан", а последние пять сезонов провел в греческом "Олимпиакосе". На его счету три звания MVP в Евролиге.

"В моей баскетбольной жизни настало время для новой главы, – заявил Милутинов. – До сих пор в карьере все решения были более или менее трудными, но только не это. Клуб с великими традициями, президент, который живет для команды, тренер, выигрывающий трофеи, отличная организация, сильная и красивая Москва. Для меня честь быть игроком ЦСКА".

Никола Милутинов стал игроком ЦСКА 🔥



Центровой Никола Милутинов (25 лет, 213 см) подписал 3-летний контракт с нашим клубом.



В коллекции Николы – победы в чемпионатах Сербии, Адриатической лиги и Греции, три звания MVP туров @EuroLeague.#CSKAbasket pic.twitter.com/tACRvDdy6H — CSKA Moscow (@cskabasket) June 2, 2020

Никола выступал за сборные своей страны по всем возрастам, завоевал серебро на юниорском чемпионате мира в 2013-м, а в прошлом году сыграл на мировом первенстве за основную национальную команду.