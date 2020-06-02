Страны ОПЕК+ могут продлить ограничения по добыче нефти на два месяца

Страны ОПЕК+ близки к соглашению продлить ограничения по добыче нефти еще на два месяца, пишет The Wall Street Journal (WSJ). ОПЕК предложила перенести заседание министров ОПЕК и ОПЕК+ с 9-10 июня на 4-5 июня, чтобы страны ОПЕК смогли определить квоты поставок на июль.

Решение о переносе срока примут в ближайшие несколько часов, отметил источник "Интерфакса".

По сведениям WSJ, Саудовская Аравия считала, что сделку ОПЕК+ необходимо продлить сразу до конца года. Стране для покрытия расходов нужна цена нефти на уровне $84 за баррель.

Бюджет России просчитан на основе $40 за баррель. Россия полагает, что мировой спрос на нефть восстанавливается быстрее, чем ожидали, поскольку Китай, Европа и США ослабляют ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса.

Глава Минэнерго Александр Новак заявил ранее, что нефтяной рынок может сбалансироваться в июне-июле.