Образовательный центр "Сириус" приглашает в "Музыкальное лето"

Всероссийская летняя программа для дистанционного образования приглашает музыкантов 11-17 лет из разных регионов России. Ее организаторами выступили образовательный центр "Сириус" и Центральная музыкальная школа при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского. Об этом сообщают "Вести Сочи".

В проекте "Музыкальное лето" смогут принять участие воспитанники и выпускники музыкальных школ, а также их педагоги. Сейчас как никогда важно правильно и разнообразно организовать летний отдых детей в условиях эпидемии коронавируса. Об этом на совещании в конце мая заявил президент Владимир Путин. Многие предприятия только восстанавливают свою деятельность, не все семьи смогут сейчас провести отпуск с детьми. Помочь в организации досуга как раз и призвана программа "Сириуса", уточняет пресс-служба образовательного центра.

Заявки на обучение принимаются на платформе "Сириус.Онлайн" с 10 июня. Претенденты, которые хотят освоить профессию солиста-исполнителя в академической музыке, могут присылать свои видеозаписи. Отберут 130 лучших музыкальные эксперты. Одним из требований к участникам — ранее они не должны обучаться в "Сириусе".

Занятия пройдут с 6 июля по 26 августа. В проекте будет онлайн-курс по 13 специальностям, в том числе фортепиано, скрипке, виолончели, арфе и другим. Итогом станут 13 отчетных онлайн-концертов и Гала-концерт с участием самых лучших. На местах координацией проекта займутся региональные центры "Сириуса". Набравшие наибольшее количество баллов попадут на очную образовательную программу в сочинский центр.