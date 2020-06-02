Дмитрий Чернышенко: обсуждаем возможность показа матчей РПЛ на бесплатных каналах

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко сообщил, что трансляции матчей российской премьер-лиги могут начать показывать федеральные каналы.

"Российская премьер-лига совместно с Российским футбольным союзом проделали большую работу и сегодня готовы обеспечить безопасность для спортсменов и зрителей, – заявил Чернышенко в эфире телеканала "Россия 24". – На этом этапе согласовано открытие трибун на матчах премьер-лиги. Пока, конечно, с минимальным количеством зрителей – до 10% от вместимости трибун, но это уже живой футбол, с поддержкой зрителей".

По словам Чернышенко, в связи ограничением присутствия болельщиков на трибунах, обсуждается вопрос о том, чтобы матчи РПЛ можно было увидеть на бесплатных федеральных каналах.

Напомним, чемпионат России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 был приостановлен в марте. В пятницу, 15 мая, состоялось заседание Исполкома РФС в формате видеоконференции, на котором было принято решение возобновить турнир в июне.