Российская вакцина от коронавируса может быть выпущена в виде йогурта

Российские ученые в настоящее время создают вакцину от коронавируса, которая может вводиться в организм человека в виде кисломолочного продукта. Об этом рассказал вице-президент Российской академии наук Владимир Чехонин.

Будущая вакцина относится к типу мукозальных, то есть она будет повышать сопротивление иммунитета вторжению на уровне слизистых оболочек. Она может вводиться в организм через рот, в виде аэрозолей или инстилляций (в виде капель). Антигены в таком препарате будут заключены в микрокапсулы, что защитит их от пищеварительных ферментов.

Также предстоящая вакцина может иметь вид кисломолочного продукта. В настоящий момент проводятся доклинические испытания препарата, сообщает ТАСС.



Ранее в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина", показанном на телеканале "Россия 1", сообщалось, что ученые разработали вакцину, которую можно закапывать через нос. Ее безвредность и эффективность проверяют на различных лабораторных животных.