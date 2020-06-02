Китай возобновляет строительство крупнейшего в стране нефтехимического проекта

Китай готовится возродить нефтехимический проект стоимостью $20 миллиардов в восточной провинции Шаньдун в рамках усилий по увеличению расходов на инфраструктуру для поддержки экономики, борющейся с последствиями пандемии коронавируса, сообщили два источника, передает Reuters.

Проект нефтеперерабатывающего завода с объемом производства в 400 тысяч баррелей в день и этиленовый завод мощностью 3 миллиона тонн в год в Яньтае, провинции Шаньдун, являющемся центром независимых нефтеперерабатывающих заводов, был предложен несколько лет назад, но его одобрение замедлилось из-за борьбы Китая с избыточными перерабатывающими мощностями.

Государственный планировщик Китая, Национальная комиссия по развитию и реформам (NDRC), выдал первоначальное одобрение проекта, что позволило провинции Шаньдун начать планирование строительства, сообщили источники.

Представитель проекта, Shandong Yulong Petrochemical, сразу не прокомментировал информацию. NDRC не сразу ответила на запрос Reuters о комментариях.

Shandong Nanshan Group, частный алюминиевый завод, базирующийся в Яньтае, будет ведущим инвестором предприятия стоимостью почти 140 миллиардов юаней ($20 миллиардов), а другие инвесторы включают химическую группу Wanhua и правительство провинции Шаньдун, сказал один из источников.

Два источника отказались прокомментировать ситуацию, так как они не уполномочены общаться со СМИ.

Проект мог бы помочь сократить импорт нефтехимической продукции в Китай, но, вероятно, он может ухудшить ситуацию с избытком нефтепродуктов в стране.

Нефтеперерабатывающий сектор Шаньдуна стал менее конкурентоспособным в последние годы после запуска крупных интегрированных нефтехимических проектов.

Проект Yulong станет последним дополнением к недавней волне инвестиций в нефтехимию в Китае, которую возглавляет частный сектор и привлекает глобальные компании, такие как BASF и Exxon Mobil, для строительства комплексов на территории крупнейшего в мире потребителя и импортера нефтехимической продукции.