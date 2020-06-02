В Москве квартирные рейдеры выживают из дома мать пятерых детей

Семья из района Новокосино пытается защитить свое жилье от так называемых профессиональных соседей. Брат хозяйки продал постороннему человеку долю в квартире. Новый владелец не церемонится, делает невыносимой жизнь матери пятерых детей и вынуждая ее заплатить в два раза больше.

Олеся Кемаева утверждает, что стала жертвой профессиональных соседей. В ее квартиру в Новокосине больше месяца пытаются ворваться неизвестные люди и требуют освободить одну комнату для проживания.

"Они очень агрессивные. Кричали, топали, ржали на всю квартиру", — говорит Олеся Кемаева.

Один из незваных гостей представился новым собственником. Выяснилось, что брат Олеси продал ему четвертую долю квартиры за 1 миллион 200 тысяч рублей. Провести сделку со своей сестрой он почему-то не захотел. Теперь новый владелец запросил за выкуп доли вдвое больше.

"Он сказал: это все мои родственники, мы будем здесь жить. Если вы не хотите, чтобы мы так жили, давайте нам 2,5 миллиона", — рассказывает Олеся Кемаева.

Нового собственника зовут Вячеслав Герасимов. Со своими соседями он с первого дня не церемонится и пытается силой проникнуть внутрь.

- Вот происходит взлом квартиры. А что творим? Вам кто разрешил?

- Вот здесь поломали, здесь выдрали все. Вовремя приехала полиция.

Покупатель Вячеслав Герасимов прописал в своей доле свою семью, в том числе несовершеннолетнего ребенка. Однако юристы уверены, что без решения суда о вселении взламывать дверь незаконно.

"Такие правоотношения должны разрешаться в суде. Или обяжут сделать принудительный выкуп, или сделка, которая совершена между ним и ее братом, может быть признана в суде недействительной. Практика таких решений судов в Москве уже есть", — объясняет адвокат Оксана Филачева.

Ни одна из сторон не собирается идти на уступки. Так что точку в этом споре, очевидно, сможет поставить только суд.