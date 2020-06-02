Около 20% работающих россиян заявили о снижении зарплаты

Почти каждый пятый работающий по найму в России, или 19%, сообщили о снижении с начала апреля заработной платы и других выплат, как следует из опроса, проведенного по заказу Банка России в мае.

При предыдущем опросе показатель составлял около 9%. Как и в предыдущих опросах, работники частных предприятий говорят об этой проблеме чаще (22%), чем бюджетники (17%). На 7 процентных пунктов увеличилась доля бюджетников, переведенных на удаленную работу (28%), при этом среди работников частных предприятий этот показатель остался на прежнем уровне (19%).

На 5 п. п. (до 10%) уменьшилась доля работников частных предприятий, которых отправили в отпуск за свой счет. На государственных предприятиях показатель не меняется и составляет 3%.

Сокращения трудовых доходов ожидают 17% от всех работающих по найму, отправки в оплачиваемый отпуск – 12%.

При этом почти у половины россиян нет сбережений согласно опросу, а остальные начали тратить накопления. В текущем опросе на 5 п. п. выросла доля бравших в долг - с 12% до 17%.

По оценке Минэкономразвития, в этом году реальные располагаемые доходы населения сократятся на 3,8% (доходы за вычетом налогов и сборов, процентов по кредитам и др. обязательных платежей), однако уже в следующем ожидается рост на 2,8%.

Половина взявших займы "до зарплаты" перестала возвращать долг

Заемщики микрофинансовых организаций (МФО) просрочили выплаты по 4,4 миллиона кредитам более чем на 90 дней — это 40,7% от всех займов "до зарплаты", подсчитало бюро кредитных историй "Эквифакс".

Доля просрочки по итогам апреля стала максимальной с 2016 года. По прогнозу к концу года этот показатель может составить 37-44%. Размер "займа до зарплаты" не превышает 30 тысяч руб. сроком до 30 дней.

Объем ранней просрочки (до 30 дней) по итогам апреля вырос на 32,5% до 4 миллиардов руб.

В апреле розничный портфель МФО сократился по количеству и деньгам — на 3% до 11,13 миллиона займов и на 3% до 149,65 миллиарда руб. Объемы просроченной задолженности уже в марте выросли на 48,6% до 50,1 миллиарда руб., а доля просрочки в общем объеме долгов выросла на 5,1 п. п. до 32,5%.

По данным ЦБ, еще до кризиса и пандемии около 54% микрозаймов брали россияне, тратящие на погашение долга более 50% ежемесячного дохода. Сейчас ситуация ухудшилась: у многих доход снизился во время карантина, и они не могут возвращать займы.

Безработица растет

По данным Минтруда, количество официальных зарегистрированных безработных россиян достигло 2,1 миллиона человек.

Действительное количество безработных россиян в 4 раза превышает количество официально зарегистрированных в службах занятости россиян, заявил президент Конфедерации труда России (КТР), член Совета при президенте России по правам человека Борис Кравченко.

Уровень безработицы в этом году может достичь значений кризисного 2009 года: к концу года Центр стратегических разработок ожидает 9 миллионов безработных. Дело в том, что частный сектор столкнулся с потерей прибыли и сложностями в получении господдержки. Комментирует Олег Шибанов, профессор кафедры финансов Российской экономической школы.