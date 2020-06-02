Сергей Скорович останется тренером сборной России по мини-футболу

Сергей Скорович останется на посту главного тренера сборной России по мини-футболу. Российский футбольный союз продлил контракт со специалистом.

Информация о продлении контракта с Сергеем Скоровичем появилась на официальном сайте Ассоциации мини-футбола России. Сам Скорович поблагодарил РФС и АМФР за доверие и выразил надежду, что российская сборная сохранит ведущие позиции и продолжит бороться за самые престижные международные трофеи.

Сергей Скорович тренируют сборную России с 2009 года. Под его руководством наша команда становилась серебряным призером чемпионата мира 2016 года, трижды серебряным (2012, 2014 и 2016 года) и бронзовым (2018 год) призером первенства Европы. Также наша сборная пробилась в финальную часть ближайшего чемпионата мира, который был отложен на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.