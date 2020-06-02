ФРБ Атланты: активность экономики США во II квартале упала на 52,8%

Экономическая активность в США во II квартале сократилась более чем вдвое, показали данные ФРБ Атланты, пишет CNBC.

Прогноз GDPNow в настоящее время указывает на падение на 52,8% после опубликованных данных о том, что производство в США продолжает оставаться в упадке и будет негативно влиять на инвестиции и потребление. Данные ISM показали, что только 43,1% американских компаний отмечали расширение в мае.

Экстраполируя эти данные, Федеральный резервный банк (ФРБ) Атланты ожидает, что расходы на личное потребление, которые составляют 68% валового внутреннего продукта США, сократятся на 58,1% в период с апреля по июнь.

По прогнозам валовые частные внутренние инвестиции, на которые приходится 17% ВВП, сократятся на 62,6%.

Показатель GDPNow регулярно пересматривается и, как правило, становится более точным по мере приближения концовки квартала. Прогноз ФРБ Нью-Йорка, который в последний раз обновлялся до выпуска ISM, показал снижение на 35,5% во II квартале, в то время как опрос ведущих экономистов CNBC Rapid Update показал среднее снижение на 38%.

Яркое пятно заключается в том, что данные могут указывать на более быстрое восстановление, по крайней мере в краткосрочной перспективе, сказал Эд Ярдени из Yardeni Research. В III квартале он прогнозирует отскок на 20%, а в IV квартале — рост на 5%.

Ожидается, что пятничный отчет по занятости в несельскохозяйственном секторе покажет, что еще 8,3 миллиона американцев потеряли работу в апреле, в результате чего уровень безработицы достиг 19,5%. Это в дополнение к 20,5 миллиона потерянных рабочих мест в марте и уровню безработицы в 14,7%.