Из карантина — на поле, ковер и лед: российский спорт возвращается

Футбольный чемпионат России возобновится 19 июня, а первый после снятия ограничений боксерский турнир в Москве пройдет через две недели. Профессиональные спортсмены находятся уже на своих тренировочных базах. В каких дисциплинах пока еще сохранятся особые условия для соревнований, а где болельщики уже в ближайшее время смогут вернуться на трибуны?

Спустя два месяца они возвращаются к полноценным тренировкам. Сестры Дина и Арина Аверины признаются: выйти снова на ковер — событие долгожданное.

"Тренировались в комнате, на улице, когда была хорошая погода, делали новые элементы, учили новые связки, были на связи со своими тренерами", — поделилась многократная чемпионка мира по художественной гимнастике Дина Аверина.

Гимнастки заехали на олимпийскую базу в подмосковный Новогорск. Настрой — положительный. Главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова на протяжении всех тренировок будет рядом. Говорит, карантин пошел на пользу — появились новые идеи. Сейчас каждое упражнение она старается превратить в спектакль, который и судьи, и зрители на ближайших соревнованиях будут смотреть с замиранием сердца.

"Наши зрители, болельщики и судьи увидят совершенно новые движения, комбинации, построения в групповом упражнении и индивидуальной программе. Думаю, что художественная гимнастика за это время выйдет на совершенно новый уровень", — рассказала Ирина Винер-Усманова.

Спортивные гимнасты собираются в тренировочном центре "Озеро Круглое". Главный тренер сборной Андрей Родионенко делает прогноз — сколько времени нашим спортсменам понадобится, чтобы набрать форму:

— Для воспроизведения своих программ, а программы у нас одни из самых сложных в мире, потребуется 2-3 месяца.

На катке — не больше восьми человек, обязательна — дистанция. На льду — фигуристы национальной сборной. Серебряный призер чемпионата Европы по фигурному катанию Анна Щербакова рассказала, что идет упор на восстановление, элементы, которые они уже имеют. Также прорабатывается техника скольжения, чтобы все вспомнить.

Главная радость футболистов — возобновление чемпионата страны. Этого ждали миллионы болельщиков по всей стране. В Россию возвращается большой футбол. Не с пустыми трибунами, как в Европе, а с живыми зрителями. Правда на первом этапе занимать можно будет не более 10 процентов мест. Например, домашняя арена столичного "Динамо". Ее вместимость — 25 тысяч зрителей, а, значит, на трибуны одновременно пропустят около 2,5 тысяч человек. Поддерживать любимую команду им придется громче обычного.



К первым матчам все готово. Газон — идеальный, осталось установить ворота и нанести разметку. Футболисты приступили к тренировкам. Тренеры постепенно повышают физические нагрузки.

"Российская премьер-лига и Российский футбольный союз провели большую работу и сегодня готовы обеспечить безопасность для спортсменов и зрителей", — заявил заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Полная свобода, единение с ветром и водой — серферы встали на волну. Чемпионка мира по кайтсерфингу Елена Калинина отметила, что, несмотря ни на какие карантины, море и ветер никуда не денутся.

Грация лошади и мастерство человека — крупнейшем в Европе конноспортивном комплексе "Битца" возобновляются тренировки всадников.

Через длительный перерыв в тренировках прошли спортсмены многих стран, за исключением разве что китайских олимпийцев. Нашим же пришлось пропустить два месяца. Серьезной проверкой физического состояния станут Игры стран СНГ. Первое крупное в мире спортивное мероприятие пройдет в Казани в начале сентября.

"Планируется участие 11 стран, более 2,5 тысяч участников по 21 виду спорта. Надеюсь, эти игры состоятся, но мы понимаем, насколько это сложная задача", — рассказал министр спорта России Олег Матыцин.

Первые международные старты — уже осенью. Ждем новых побед!