Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены

Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет. Об этом заявил глава ведомства.

А кто сейчас имеет право на эти выплаты? Это семьи, доход которых ниже прожиточного минимума в расчете на каждого члена семьи. Эта выплата является долговременной, получить ее можно раз в месяц. Она начисляется, начиная с 1 января 2020 года. Ее размер составляет половину прожиточного минимума. В каждом субъекте этот показатель разный.

"С 1 июня граждане имеют право получить данную выплату за шесть месяцев 2020 года, то есть, в среднем по стране эта выплата составит единовременно 33 тысячи рублей. В дальнейшем, до конца 2020 года, граждане будут получать такую выплату ежемесячно — пять тысяч пятьсот рублей на ребенка в возрасте от трех до семи лет", — поясняет министр труда и соцзащиты России Антон Котяков.

Выплата для семей, где воспитываются дети до трех лет составляет пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка. Получить эти средства можно за апрель, май и июнь. Для этого необходимо подать заявление через единый портал госуслуг (Gosuslugi.ru), через отделения Пенсионного фонда или через МФЦ. Форма заявления является единой. Дополнительные документы предоставлять не надо.

"Органы Пенсионного фонда, посредством взаимодействия с Федеральной налоговой службой, с органами ЗАГС, с органами опеки, проверяют предоставляемые сведения и принимают решения об осуществлении данной выплаты. Отмечу, что общий объем средств, которые предусмотрены для данной выплаты, составляет почти 75 миллиардов рублей", — продолжает глава Минтруда и соцзащиты Антон Котяков.

Семьи с детьми в возрасте от трех до 16 лет имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. Для получения этих средств также не нужны никакие дополнительные документы. Надо просто заполнить заявление на сайте госуслуг.

А проверка достоверности сведений о детях и родителях, указанных в заявлении, пройдет через информационную систему ЗАГС. Она работает как облачная платформа.

"Все акты гражданского состояния органами ЗАГС заносятся вместе с квалифицированной подписью в эту систему, что обеспечивает ее абсолютную актуальность. Второе, эта система позволяет работать государству и оказывать те виды услуг, которые мы сегодня видим, при том, что людям не приходится собирать дополнительную информацию о себе для того, чтобы получить те выплаты, на которые они имеют право", — говорит глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Как сервис госуслуг справляется с наплывом пользователей, ведь трафик растет?

За апрель-май новые сервисы дали прирост в 20 миллионов электронных сообщений. В среднем оформление заявления на сайте занимает 2-3 минуты. Сейчас в министерстве связи прорабатывают вопрос оказания новых услуг. Например, планируется автоматическое предоставление заявителю информации о льготах, на которые он может претендовать. Также уже запущен сервис по оформлению материнского капитала.

"С Минтрудом мы запустили совместный сервис по оформлению маткапитала и вместе с налоговой, когда заявитель приходит за свидетельством о рождении и одновременно получает на портале Госуслуг после того, как мы выдали свидетельство о рождении, материнский капитал в электронном виде. Ему не надо даже писать заявление для того, чтобы его получить. Это, я считаю, пример правильных, новых сервисов, которые будут оказываться незаметно для гражданина", — подчеркивает министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев.

В этом году размер материнского капитала на первого ребенка превышает 450 тысяч рублей, при рождении второго семья получит еще 150 тысяч рублей.