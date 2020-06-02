Секта свидетелей СССР: кто и для чего покупает серпасто-молоткастый паспорт

В Кирове накрыли очередную ячейку экстремистской организации "граждане СССР". В свои ряды новых последователей по всей стране эти сектанты заманивают обещаниями освободить от налогов и долгов за ЖКХ — по сути, вернуть в счастливое советское детство, но почему-то все равно за отдельную плату.

Оперативная съемка из Кирова. Задержаны члены организации, которая признана экстремистской — "Союз славянских сил Руси" И это лишь одно из множества объединений, взявших себе такую привлекательную аббревиатуру, как СССР.

"В ходе проведения обыском изъяты экстремистские материалы и средства их изготовления. На основе собранных материалов следователями Следственного комитета возбуждено уголовное дело по признакам преступления "Организация деятельности экстремистской организации". Оперативное сопровождение дела осуществляют сотрудники УМВД России по Кировской области", — сообщил начальник пресс-службы УМВД России по Кировской области Сергей Баранцев.

Конечно, у всех этих сообществ СССР одинаковая символика — советская. Последователи этой идеи отказываются от российского гражданства, пользуясь российским паспортом лишь при очевидной необходимости. У жительницы Нижнего Тагила в паспорте такой же вкладыш, какие нашли в Кирове при обыске, серпасто-молоткастый. Женщина не платит за жилищно-коммунальные услуги, объясняя тем, что она — гражданка Советского Союза и российские законы соблюдать не должна.

— А как же Российская Федерация?

"Ее нет! И территории, и народа нет у Российской Федерации. Кто ей отдавал там территорию? Какие-то акты передачи территории, людей, что-то происходило? Не существует Российской Федерации!", — авторитетно заявляет жительница Нижнего Тагила.

При этом ее долг в ТСЖ накапливается, квартиру периодически отключают от электричества по суду. Но временами сюда приходит тайный доброжелатель и снова включает "гражданке СССР" электрощиток.

Откуда взялась эта волна "граждан СССР"? На Урале давно сформированы псевдо-министерства и службы. Временно-исполняющий обязанности министра внутренних дел СССР и РСФСР считает, что на эту территорию у Российской Федерации нет правообладающих документов. А ведь они, якобы, были даже у Александра Македонского.

"И вот здесь возникают такие имена как Александр Филиппович, царь царей, государь монархии Македонский, который подписал грамоту о том, что выше 36 параллели, "Тропика Рака", до Северного полюса вся эта территория — это было единое государство. И оно даровалось Благородной Породе Славян, проживавшей на той территории", — заявляет Петр Афанасенко.

Македонский, Сталин, славянские боги и счастливое советское детство или юность — это самые распространенные ингредиенты идейного супа, который многим приходится по вкусу.

"Мы начинаем действовать по Конституции 1977 года, которая никогда не отменялась", — заявляют участники ростовской ячейки "свидетелей СССР".

Еще один министр внутренних дел СССР — уже ростовского розлива. Обыск проводится у другого "силовика СССР" в Нижнем Тагиле — командующего вооруженными силами на территории Свердловской области РСФСР Андрея Геннадиевича Злоказова.

На основные должности, как выяснилось, назначали в Москве, указами президента СССР и РСФСР и Верховного Главнокомандующего Сергея Тараскина. В прошлом он стоматолог, а сейчас временно исполняющий обязанности главы этой самой СССР с 2010 года по законам военного времени.

"Здравия желаю гражданам Союза Советских Социалистических Республик!" – приветствует он "граждан" на фоне задника с московским видом.

Его задерживали, проводили обыск. Но как он сам рассказал: не может страна одной юрисдикции предъявить претензии гражданину другой страны.

- Вы сами не опасаетесь этих, так скажем, гонений по экстремизму?

"Я не могу опасаться этих безобразий по одной простой причине. Я нахожусь под присягой офицера Союза Советских Социалистических Республик. На момент роспуска органов в 1991 году таких людей было больше 80 миллионов. Все мужчины старше 18 лет, все женщины военно-учетных специальностей и так далее... Почему они не сделали то, что сделал я? Это вопрос к ним", — переводит стрелки на других Сергей Тараскин.

"Российская Федерация — незаконное формирование на территории государства Союза Социалистических республик", — заявляет еще один представитель "СССР" Ахметов.

Этот мужчина пришел с поддержкой в Шолоховский суд после инцидента в станице Вешенская, где полиция задержала за нарушение карантинных правил его и его сына-подростка. Государственного служащего, казака и "гражданина СССР" оштрафовали на тысячу рублей за неповиновение. Другого "высокопоставленного деятеля СССР" задержали в Осетии. Подозревают в мошенничестве. Он, по версии следствия, обещал надбавки к пенсии, освобождение от уплаты налогов и получение компенсации по вкладам, открытым до 1991 года, только лишь" вернись в СССР".

— Я представитель власти! Вы должны подчиняться мне! – обращается он к полицейским.

Под Самарой в Новокуйбышевске прошли "выборы в народные депутаты СССР". Все как по настоящему — с агитационной кампанией, с кандидатами из местных жителей.

"СССР! СССР! Они больше ни о чем говорить не могут. Волеизъявление. Самоопределение. Разрушение вышек 5G. Это у них сейчас основные враги — вышки, чипирование!" – рассказывают знатоки этого движения.

"В этой сектантской организации руководство занимается такими психологическими, правовыми, идеологическими подлогами. То есть, в принципе они предлагают некую социально-правовую, социально-экономическую доктрину, которая пытается убедить людей в том, что существование нынешнего российского государства является не легитимным. Что до сих пор легитимным является Советский Союз. На чем они играют? Они играют на эмоциях, прежде всего старшего поколения, которое выросло в СССР, которое любит СССР до сегодняшнего дня, скучает по СССР, потому что там была стабильность, там был порядок", — поясняет адвокат Карелов.

- Смотри-смотри, у меня снова прописка! Не регистрация! А прописка! – хвастается своей вкладкой в паспорт один из "сектантов".

Для многих СССР — это беззаботная страна из прошлого, которое так хочется вернуть, словно Атлантида. Хорошее запоминается лучше. И кажется, что раньше все было бесплатным. Купишь псевдо-советский паспорт или вкладыш — и вроде бы все вернется.

- Сколько таких уверовавших в стране?

"У нас создана на территории уральского региона государственная регистрационная палата, которая выдает сегодня вкладыши, которые подтверждают гражданство Советского Союза", — отвечает представительница "секты СССР".:

— Как много граждан получили эти вкладыши?

"Я эту информацию не буду здесь в эфире оглашать", — категорически отказывается она.

— Ну хотя бы примерно, с точностью не до единицы, чтобы хотя бы примерно понимать.

— Достаточно! Достаточно!