2 июня 202021:52

В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц

СУ СК РФ по ХМАО

В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела. Педагога обвиняют в развратных и иных насильственных действиях сексуального характера, которые он совершал в отношении школьниц.

Следствие установило трех пострадавших. Двум из них на момент совершения противоправных действий было 15 лет, одной 16. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Насильственные действия в отношении школьниц учитель физкультуры совершал в период с 2015 по 2020 год. Пострадавшие долгое время не решались рассказать обо всем правоохранительным органам, поскольку боялись огласки и расправы со стороны мужчины. Педагог угрожал результатами итоговой аттестации учениц.

О случившемся полиции рассказала подруга одной из потерпевших. Она попросила проверить информацию, которая впоследствии действительно подтвердилась в результате проверки и опроса школьниц.

В настоящее время следователи проверяют еще несколько эпизодов преступной деятельности мужчины. Кроме того, под внимание правоохранительных органов попало и сокрытие фактов руководством школы, поскольку ученицы сообщали о непристойном поведении учителя физкультуры.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.

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