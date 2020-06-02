В Нижневартовске учитель физкультуры несколько лет насиловал школьниц

В Нижневартовске 59-летний учитель физкультуры стал фигурантом уголовного дела. Педагога обвиняют в развратных и иных насильственных действиях сексуального характера, которые он совершал в отношении школьниц.

Следствие установило трех пострадавших. Двум из них на момент совершения противоправных действий было 15 лет, одной 16. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Насильственные действия в отношении школьниц учитель физкультуры совершал в период с 2015 по 2020 год. Пострадавшие долгое время не решались рассказать обо всем правоохранительным органам, поскольку боялись огласки и расправы со стороны мужчины. Педагог угрожал результатами итоговой аттестации учениц.

О случившемся полиции рассказала подруга одной из потерпевших. Она попросила проверить информацию, которая впоследствии действительно подтвердилась в результате проверки и опроса школьниц.

В настоящее время следователи проверяют еще несколько эпизодов преступной деятельности мужчины. Кроме того, под внимание правоохранительных органов попало и сокрытие фактов руководством школы, поскольку ученицы сообщали о непристойном поведении учителя физкультуры.

В настоящее время мужчина задержан. Решается вопрос о его заключении под стражу.