"Лион" выкупил у "Вильярреала" нападающего Токо-Экамби

Французский "Лион" выкупил у испанского "Вильярреала" нападающего Карла Токо-Экамби. Во второй половине сезона камерунец выступал во французском клубе на правах аренды.

В восьми матчах Токо-Экамби успел забить четыре мяча. Руководство "Лиона" сочло целесообразным выкупить 27-летнего футболиста. Для этого клуб выплатил "Вильярреала" 11, 4 миллиона евро.

Чемпионат Франции был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса. "Лион" занял седьмое место и остался без еврокубков.