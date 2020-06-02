По Парижу прокатилась волна беспорядков

Прошедшая в Париже несогласованная акция протеста, посвященная памяти о гибели в июне 2016 года 24-летнего Адамы Траоре после его задержания полицией, переросла в беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Манифестация против полицейского насилия началась во вторник вечером перед зданием суда на севере столицы Франции. В течение первых нескольких часов она проходила мирно, но потом агрессивно настроенные манифестанты начали устраивать погромы. Они начали строить баррикады, поджигать строительные конструкции, мусорные баки и дорожные щиты.

В ответ на противоправные действия полиция применила слезоточивый газ, однако разогнать протестующих до сих пор не удалось. По данным полиции, в акции протеста принимают участие около 20 тысяч манифестантов. Во Франции в связи с пандемией коронавируса сейчас действует запрет на проведение массовых мероприятий, напоминает ТАСС.

Адама Траоре скончался 19 июля 2016 года спустя два часа после его задержания. Семья молодого человека уверена, что причиной его смерти стало насилие со стороны жандармов.