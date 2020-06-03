3 июня 202002:20 Георгий Подгорный

В Сети обсуждают странную историю с фотографиями убийства скандального блогера Позднякова

В Сети обсуждают странную историю с фотографиями убийства скандального блогера Позднякова

Красная жидкость рядом с телом. Плюс полосы и пятна аналогичного цвета на футболке. Эти фотографии, снятые с двух ракурсов, сегодня разошлись по Интернету. С тем посылом, что в Стамбуле якобы был убит Владислав Поздняков.

То есть, тот самый основатель так называемого "Мужского государства", чьи последователи давно уже взяли за правило оголтелую травлю и угрозы в адрес женщин — по причинам, которые кажутся им объективными. В то время, как их предводитель получил в России два года условно. По статье о разжигании ненависти и вражды. И решил уехать за границу.

Судя по видеоблогам Позднякова, активно путешествовал по европейским странам. Задержался в Польше на довольно долгий срок. Однако в последнее время, вроде бы, жил именно в Турции. Где, как сообщали отечественным СМИ некие "источники", его и зарезали неизвестные.

Впрочем, тут есть нюансы. Во-первых, изначально вышеупомянутые снимки появились в пабликах, так или иначе связанных с "Мужским государством". Во-вторых, вскоре оригинальные публикации удалили. А официальной информации — будь то подтверждение или опровержение — не последовало.

Связались с матерью Влада. Она подтвердила убийство. Поздняков скончался в реанимации, не приходя в сознание. Заявление некого Адама Духовного – который, по всей видимости, держит прямой контакт, как и с родственниками, так и с самим лидером "Мужского государства".

И тут важно оговориться, что генконсульство России в Стамбуле пока не подтверждает эту информацию.

"Он мог инсценировать свою смерть. И мне понятно почему – если даже отмести историю, что это очередной хайп и пиар. Что ему это просто было по фану, что никакого убийства не происходило – у Позднякова на самом деле очень много врагов. Это не только феминистки, но это и парни тех девушек, которых он преследовал", — считает Анна Левченко, директор мониторингового центра по выявлению опасного и запрещенного законодательством контента.

Последователи "Мужского государства" разделились на три условных лагеря – одни не верят или оплакивают Владислава Позднякова. Ставят его фотографии с черной лентой. Вторые – в свойственной манере для этого сообщества – даже по такому случаю начали ситуацию высмеивать.

Третьи не поверили. Им показалось, что бардак на месте убийства создали умышленно. Также комментировали – как неестественно разлилась кровь, как криво лежит нож. Да и в целом, будто Поздняков не оказывал сопротивления. Вместе с новоиспеченными криминалистами набежали и конспирологи. И начали искать "пасхалки" и "символы". И вот – их лидер оставил знаки. Откинутая в сторону рука почудилась "зигой". А рядом с Поздняковым разглядели пакет с надписью Wanted – то есть разыскивается.

"Люди, живущие в сети, они рады любому пиару, кроме некролога, хотя в данном случае это и есть фактически некролог, и, конечно же, любое упоминание, любой хайп – он дополнительно выступает источником монетизации, путем привлечения новых подписчиков, лайков, репостов. И других сетевых плюшек", — поясняет Евгений Корчаго, юрист, член Совета по взаимодействию с институтами гражданского общества при председателе Совета Федерации.

Да и многие заметили – кто-то говорит, скончался в реанимации, другие определили пульс по фото – вынесли вердикт – умер на месте. Вопросов действительно много.

Сам Поздняков запускал масштабные кампании по травле девушек. Он и его последователи вычисляли участниц порноклипа лидера группы "Раммштайн". Им угрожали расправой и убийством. Во время Чемпионата мира эти лихие ребята выслеживали девушек в городах, которые общались с иностранцами. Но недавно в соцсетях пошло обратное движение. Пользователи требуют заблокировать его ресурс, а самого Позднякова привлечь к ответственности.

"Публиковать персональные данные людей, которые, как он считает, занимаются не совсем нравственной деятельностью, выдавать их реальные адреса, и призывать к травле постоянной. Причем он позволял себе сообщения такого плана – процитирую – если какой-нибудь русский националист вмешается и прекратит жизнь этого человека, я буду этому только рад. Подобные высказывания, на мой субъективный взгляд – они недопустимы, и могут равняться к призывам к убийству", — считает Руслан Осташко, главный редактор сетевого журнала PolitRussia.com.

Так или иначе, информация по лидеру движения "Мужское государство" уточняется. Подписчики следят за Поздняковым, который был всегда крайне активен в соцсетях. Пока молчит. Однако, недавно заходил в одноклассники – но доказательство ли это? А сейчас уже только ленивый не вспоминает воскрешения из мертвых не менее одиозного Аркадия Бабченко.

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