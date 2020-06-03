Военные медики приступили к финальной стадии испытаний отечественной вакцины от коронавируса

В НИИ Минобороны приступают сегодня к клиническим испытаниям отечественной вакцины от коронавируса. Для проверки уникального препарата отобрали 50 военных добровольцев, среди которых есть и медики. Всем участникам программы предстоит прожить две недели на карантине. Испытания помогут установить, насколько разработка эффективна и безопасна ли для человека.

50 добровольцев, которые дали согласие первыми испытать на себе новую вакцину, прибыли в 48-й центральный научно-исследовательский институт Минобороны, который совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии Минздрава разрабатывают препарат, способный вызвать стойкий иммунитет к COVID-19.

О том, что военные ученые в содружестве с гражданскими коллегами ведут эту работу, в начале прошлой недели президенту доложил глава минобороны.

"В настоящее время специалисты института завершает доклинические исследования экспериментального образца вакцины. Окончание данных работ 1 июня, завершить клинические исследования планируется до конца июля", — отрапортовал Сергей Шойгу, министр обороны РФ.

И вот, как и докладывал министр, доклинические испытания завершены. Теперь добровольцам и медперсоналу предстоит 14-дневный карантин.

"Очень важным перед началом исследования является недопущение заражения добровольцев и медицинского персонала, который будет вместе с ними находиться, новой коронавирусной инфекцией", — отметил Евгений Крюков, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко, член-корреспондент РАН.

Среди 50 добровольцев 10 — военные медики. Остальные — военнослужащие-контрактники самых разных подразделений вооруженных сил.

"Нам необходимо было отобрать около 50 человек, отвечающих критериям исследования, среди которых: добровольное информированное согласие, отсутствие хронических заболеваний военнослужащих, в том числе — онкологических, гематологических, которые могут существенно повлиять на течение на трактовку клинических исследований, результатов клинических исследований", — пояснил Евгений Крюков, начальник Главного военного клинического госпиталя имени академика Н.Н.Бурденко, член-корреспондент РАН.

Во время исследований предстоит решить два принципиальных вопроса — насколько безопасен препарат и действительно ли он вызывает иммунитет к коронавирусу. Прежде, чем начать работу с людьми, ученые досконально изучили ее влияние на животных.

"Ранее специалистами 48 института была доказана эффективность и безопасность этого препарата как на крупных лабораторных животных, так и мелких — обезьянах и хомяках", — рассказал Сергей Борисевич, начальник 48-го Центрального НИИ Минобороны России, член-корреспондент РАН.

Вклад в медицину 48-го центрального научно-исследовательского института Минобороны переоценить сложно. Например, именно они изучали и успешно испытывали вакцины лихорадки Эбола, ближневосточного респираторного синдрома, универсальной гриппозной вакцины. Клинические исследования вакцины от COVID-19 завершатся до конца июля.