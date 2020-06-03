Ливни и шквалистый ветер: на Дону объявлено штормовое предупреждение

3 июня на Дону ожидаются ливни с градом, гроза и шквалистый ветер до 23 метров в секунду. Об этом сообщает ГТРК "Дон-ТР" со ссылкой на пресс-службу МЧС и данные Росгидромета.

В регионе объявили штормовое предупреждение. Жителей просят соблюдать осторожность на улицах и быть внимательными. Во время непогоды нельзя находиться возле ЛЭП, рекламных щитов и деревьев. В случае необходимости нужно обратиться за помощью по номеру "112".

Заметно потеплеет в регионе уже в выходные — до +25 градусов. А к концу месяца среднемесячная температура поднимется до +35 градусов.

Напомним, накануне в Орловской области ураганный ветер раздел деревья, а под Белгородом порывами ветра унесло крышу многоэтажного дома.