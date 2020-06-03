Минторг США проверит, угрожает ли импорт ванадия из России нацбезопасности США

Минторг США начал расследование по факту импорта ванадия из России и Китая в США, сообщает министерство. Решение о расследовании принято после рассмотрения обращения американских производителей ванадия, поданного в ноябре 2019 года.

Американские производители AMG Vanadium LLC и U. S. Vanadium LLC утверждают, что их интересы ущемлены из-за дешевизны импортного ванадия и налоговых ограничений на экспортных рынках. Положение усугубляет промышленная политика России и Китая.

Минторг США проведет тщательное, справедливое и прозрачное расследование, чтобы определить, угрожает ли импорт ванадия национальной безопасности США, заявил министр торговли США Уилбур Росс.

Ванадий используют в оборонной и аэрокосмической промышленности США, подчеркнул министр.

Расследование проводят на основании ст. 232 американского закона от 1962 года о развитии торговли. Статья дает возможность президенту США вводить или сохранять ограничения на импорт товаров из-за рубежа по соображениям нацбезопасности.

По данным Геологической службы США (USGS), зависимость США от импортного ванадия составила в 2019 году почти 94%. Основными поставщиками ванадия в США стали Австрия, Канада, Россия и Южная Корея.

В 2015-2018 годах основными поставщиками феррованадия (сплав железа с ванадием) в США выступали Австрия (48%), Канада (22%), Россия (14%) и Южная Корея (11%). Пентоксид ванадия поступал в Америку из ЮАР (44%), Бразилии (29%) и Китая (11%).



