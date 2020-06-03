Минобороны переносит военные сборы для студентов

Военные сборы для студентов российских вузов переносят, сообщает Министерство обороны РФ. Для большей части учебных заведений – на период с июля по октябрь. Некоторые студенты поедут на сборы уже в 2021 году. Это связано с мерами по борьбе с распространением коронавируса COVID-19.

Минобороны уточняет, что перед отправкой в войска все молодые люди пройдут медицинскую комиссию.

Сейчас в вооруженных силах РФ идет весенний призыв. На данный момент военкоматы отобрали почти 30 тысяч новобранцев. Все они получили средствами защиты, кроме того, им запрещено контактировать с посторонними. С 20 мая в войска уже набрали 6 тысяч человек, свыше 17 тысяч срочников уволены из Вооруженных сил.