Минфин продаст валюту на 203,7 миллиарда рублей из-за снижения нефтедоходов

Минфин РФ продаст иностранную валюту из Фонда национального благосостояния (ФНБ) на 203,7 миллиарда руб. с 5 июня по 7 июля 2020 года, следует из сообщения министерства.

Ежедневная сумма продажи иностранной валюты составит в эквиваленте – 10,2 миллиарда руб.

По оценке Минфина, в июне ожидается недополучение 145,5 миллиарда руб. нефтегазовых доходов федерального бюджета из-за расхождения цены нефти в бюджете ($40) с рыночной ценой, которая может быть меньше.

В предыдущий период с 13 мая по 4 июня Минфин ожидал недополучение доходов на 190,1 миллиарда руб. и запланировал продажу валюты на 193,1 миллиарда руб., или по 11,4 миллиарда руб. в день.

По оценке Минфина, объем недополученных нефтегазовых доходов федерального бюджета в марте составил 22,0 миллиарда руб., в апреле — 55,8 миллиарда руб.

Валюту на Московской бирже продает Банк России по заявкам Минфина в рамках бюджетного правила из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

Минфин по бюджетному правилу покупает валюту в запасы на доходы от продажи нефти, поступающие в казну в виде налогов от нефтегазовых компаний. Валюта покупается в запасы при росте цены нефти выше $40,2 за баррель — установленный правилом уровень в 2020 году. И, наоборот, валюта продается, если цена нефти ниже установленного правилом уровня, а полученные деньги от продажи валюты идут на финансирование дефицита бюджета.