"В знак протеста": нокаутированный охранником покупатель в ботфортах оказался проводником поезда

Нокаутированный охранником посетитель челябинского супермаркета оказался сотрудником РЖД — проводником поездов дальнего следования, который эпатировал публику и свое начальство в знак протеста против задержки зарплаты.

Пострадавший пояснил изданию 31tv.ru, что, собираясь на работу, надел ботфорты, поскольку "была проблема с выплатой зарплаты". Каким образом появление на службе в таком виде могло помочь в урегулировании конфликта, он не пояснил.

Зато спровоцировал другой конфликт, в супермаркете, хотя сам мужчина и утверждает, что имел претензии только к персоналу, так как кассы были пусты и его никто не мог обслужить. Сотрудники магазина и охранного предприятия уверяют, что посетитель был пьян, сыпал ругательствами и грозил расправой продавцам.

"Бил каким-то предметом по кассе, стойке кассы. Своим агрессивным поведением нарушитель порядка пугал людей, находящихся в магазине. Также в торговом зале были маленькие дети, которые начали прятаться от увиденного за прилавки с товарами", — рассказал 74.ru гендиректор компании "Статус безопасности" Юрий Клименко.

Он отметил, что в отношении ударившего посетителя охранника проводится внутренняя проверка. Ранее пресс-служба "Пятерочки" заявила, что считает его действия неприемлемыми. По некоторым данным, поднявший руку охранник стал фигурантом уголовного дела.